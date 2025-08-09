Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Обсуждены вопросы сотрудничества Azercosmos по совместным проектам с США

Экономика Материалы 9 августа 2025 15:20 (UTC +04:00)

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча руководства Azercosmos, входящего в состав АZCON Holding, с временным поверенным в делах посольства США в Азербайджане, сообщает Trend со ссылкой на Azercosmos.

Стороны обсудили партнёрство Azercosmos с ведущей американской космической компанией SpaceX и продолжение этого сотрудничества в будущих спутниковых проектах.

Кроме того, были рассмотрены вопросы проведения совместных мероприятий и реализации коммерческих проектов между правительством США и Azercosmos.

В частности, обсуждались возможности сотрудничества по программам SPACE Academy Azercosmos, инновационных и инкубационных центров в США.

