Азербайджанская нефть подешевела

Экономика Материалы 8 августа 2025 09:35 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти Azeri Light в итальянском порту Августа по базису CIF снизилась на 1,76 доллара США или на 2,5% по сравнению с предыдущим показателем и составила 67,66 доллара за баррель.

Об этом сообщил Trend источник на рынке нефти.

Согласно информации, цена барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на 1,76 доллара или 2,6% и составила 66,12 доллара.

Цена на сырую нефть марки Urals снизилась на 1,71 доллара или на 2,97% по сравнению с предыдущим показателем, до 55,70 доллара за баррель.

Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, снизилась на 1,75 доллара США или на 2,5% по сравнению с предыдущим показателем и составила 67,73 доллара США.

Средняя цена барреля нефти в государственном бюджете Азербайджана на 2025 год рассчитана по 70 долларов США.

