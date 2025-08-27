Халг Банк стал членом Бакинской фондовой биржи

БАКУ /Trend/ - На основании Лицензии № ИХБ-01 от 7 мая 2025 года Центрального банка Азербайджанской Республики, Халг Банк стал первым банком в стране, получившим разрешение на осуществление инвестиционных услуг, а также членство в Бакинской фондовой биржи.

Таким образом, Халг Банк предоставляет своим клиентам широкие возможности осуществлять операции с ценными бумагами и пользоваться прочими услугами рынка ценных бумаг. Новая услуга позволит не только предлагать клиентам комплексные и надежные финансовые решения, но и внесет вклад в развитие инвестиционного рынка страны.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az// , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.