Азербайджанские гимнасты завоевали медали на Всемирных играх (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Члены сборной Азербайджана по аэробной гимнастике завоевали медали на Всемирных игр в китайском городе Чэнду.

Как сообщает Trend, Владимир Долматов и Мадина Мустафаева, выступавшие в программе смешанных пар, завоевали «серебро». В финале они уступили японской паре Мизуки Сайто и Рири Китадзуме.

Отметим, что на Всемирных играх, которые продлятся до 17 августа, Азербайджан представляют 14 спортсменов в 6 видах спорта: акробатическая гимнастика, аэробная гимнастика, прыжки на акробатической дорожке (тамблинг), карате, ушу, кикбоксинг. В настоящее время в активе сборной Азербайджана 4 серебряные медали. Ранее обладателями медалей стали Ирина Зарецкая (карате), Тофиг Алиев (тамблинг), Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев (акробатический дуэт) и Амин Гулиев (кикбоксинг).

