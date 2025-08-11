Канада назвала соглашения Азербайджана и Армении в Вашингтоне важным шагом на пути к прочному миру

БАКУ /Trend/ - Канада приветствует соглашения, достигнутые на прошлой неделе между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Аниты Ананд.

“Парафировав текст мирного соглашения и признав суверенитет и территориальную целостность друг друга, эти страны сделали важные шаги на пути к справедливому и прочному миру для народов этого региона”, — подчеркнула министр.

Отмечается, что Канада приветствует посреднические усилия Президента США Дональда Трампа, и заявляет о своей приверженности долгосрочному миру, стабильности и процветанию на Южном Кавказе.

Напомним, что 8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подписали Совместную декларацию относительно встречи Президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения в Вашингтоне.

В тот же день в Вашингтоне в рамках встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).