Азербайджан Материалы 10 августа 2025 16:56 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев и Зеленский осудили целенаправленные авиаудары России по нефтебазе SOCAR в Украине

БАКУ/Trend/ - Как сообщалось, 10 августа Президент Украины Володимир Зеленский позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, передает Trend.

В ходе телефонного разговора стороны, в частности, осудили целенаправленные авиаудары России по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR и другим объектам нашей страны на территории Украины, а также по газокомпрессорной станции, транспортирующей азербайджанский газ в Украину, выразили уверенность, что это ни при каких обстоятельствах не приведет к приостановлению сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в энергетической сфере.

