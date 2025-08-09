Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Глава МИД Эстонии высоко оценил усилия Азербайджана и Армении на пути к прочному миру

Азербайджан Материалы 9 августа 2025 13:10 (UTC +04:00)
Фото: MFA Estonia

Алёна Павленко
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна высоко оценил усилия Азербайджана и Армении на пути к прочному миру.

Как передает в субботу Trend, об этом он написал на своей странице в соцсети X.

“Я высоко оцениваю решимость обеих сторон, руководства США и партнеров, включая ЕС, за их последовательные усилия. Сейчас крайне важно полно и своевременно реализовать все согласованные меры, проложив путь к прочному миру в регионе”, - сказал глава МИД.

Он назвал встречу в Вашингтоне историческим шагом Армении и Азербайджана на пути к миру.

