Глава МИД Эстонии высоко оценил усилия Азербайджана и Армении на пути к прочному миру

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна высоко оценил усилия Азербайджана и Армении на пути к прочному миру.

Как передает в субботу Trend, об этом он написал на своей странице в соцсети X.

“Я высоко оцениваю решимость обеих сторон, руководства США и партнеров, включая ЕС, за их последовательные усилия. Сейчас крайне важно полно и своевременно реализовать все согласованные меры, проложив путь к прочному миру в регионе”, - сказал глава МИД.

Он назвал встречу в Вашингтоне историческим шагом Армении и Азербайджана на пути к миру.