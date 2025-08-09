Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
МИД Нидерландов приветствует исторический прорыв в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией

Азербайджан Материалы 9 августа 2025 12:31 (UTC +04:00)
Гюльнара Рагимова
Гюльнара Рагимова
БАКУ/ Trend / - Министр иностранных дел Королевства Нидерландов Каспар Вельдкамп приветствовал достигнутые в Вашингтоне соглашения между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, назвав их историческим прорывом.

Как передает в субботу Trend, об этом глава МИД написал на своей странице в соцсети X.

В своем сообщении Вельдкамп также отметил важную роль Президента США Дональда Трампа в обеспечении этого прогресса.

Он также выразил признательность обеим странам и Президенту США за создание условий для этого прогресса, а также отметил, что несмотря на оставшиеся вызовы, мирный договор уже видится возможным в ближайшем будущем.

