ЕС высоко оценивает достигнутые в Вашингтоне соглашения между Азербайджаном и Арменией

БАКУ/Trend/ - Европейский Союз высоко оценивает достигнутые в Вашингтоне соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как передает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Каи Каллас.

По ее словам, соглашения между Арменией и Азербайджаном, достигнутые в Белом доме, знаменуют собой значительный прорыв в деле прекращения многолетнего конфликта.

“Мы высоко оцениваем усилия обеих сторон и администрации США, которые сумели воспользоваться моментом и добиться прогресса. Теперь важно обеспечить своевременное выполнение согласованных мер, в частности подписание и ратификацию мирного договора”, - подчеркнула она.

Каллас отметила, что после завершения двусторонних переговоров между Арменией и Азербайджаном по тексту мирного соглашения в марте этого года, это представляет собой важный и решающий следующий шаг на пути к полноценной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года.

По ее словам, ожидается, что после реализации согласованные сегодня меры окажут положительное влияние на общее мирное развитие региона и помогут приблизить общества, разделённые наследием конфликта, к устойчивому миру и общему процветанию.

“ЕС полностью поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и на протяжении многих лет работает с обеими сторонами и нашими международными партнерами над созданием условий для прочного мира. Мы по-прежнему готовы работать с партнерами над полноценной нормализацией, предоставляя дополнительную поддержку и экспертные знания, в том числе для практической реализации следующих шагов”, - сказала К.Каллас.