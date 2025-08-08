БАКУ/Trend/ - В Вашингтоне будет парафирован текст мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, сообщает Trend.

После парафирования текста Соглашения о налаживании межгосударственных отношений и установлении мира между Азербайджаном и Арменией признаётся необходимость принятия последующих шагов для достижения подписания и ратификации упомянутого соглашения. Иными словами, подтверждается необходимость изменения конституции Армении как одного из ключевых условий подписания окончательного мирного соглашения.