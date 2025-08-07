Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азербайджан и Армения обратятся к генсеку ОБСЕ в связи с роспуском Минской группы

Азербайджан Материалы 7 августа 2025 23:49 (UTC +04:00)

Ляман Зейналова
БАКУ/Trend/ - В Совместной декларации, которую, как ожидается, подпишут Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи в Вашингтоне, подтверждается намерение двух стран направить совместное обращение к Генеральному секретарю ОБСЕ с просьбой о роспуске Минской группы, сообщает в четверг Trend.

Отметим, что ожидается подписание Совместной декларации между Президентом Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Николом Пашиняном в Вашингтоне в присутствии Президента США Дональда Трампа.

Известно, что Азербайджан выдвигал два основных условия для подписания мирного соглашения с Арменией:

- Совместное обращение к ОБСЕ по вопросу ликвидации Минской группы;

- Внесение изменений в Конституцию Армении с целью устранения территориальных претензий к Азербайджану.

