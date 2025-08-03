Сборная Азербайджана завершила ЧМ по борьбе с четырьмя медалями

БАКУ/ Trend/ - Сборная Азербайджана завершила выступление на чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет, который проходил в Афинах, с четырьмя медалями.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу Федерации борьбы, в заключительный день соревнований за медали боролись представители четырех весовых категорий, двое из которых сумели подняться на третью ступень пьедестала.

Гасан Гасанов (60 кг) одержал уверенные победы над соперниками из Греции и Кыргызстана, а в поединке за бронзу минимально обыграл канадца Натана Наша - 5:4. Саид Пашаев (92 кг) сначала победил украинца Самира Ибишова, а затем оказался сильнее казахстанца Бейбариса Ергалиева со счетом 5:3, также завоевав бронзу.

Ранее чемпионом мира стал Гусейн Исмаилов (65 кг), а бронзовым призером - Хаким Тагиев (110 кг).

Сборная Азербайджана набрала 90 очков и заняла 4-е место в командном зачете, уступив всего один балл Казахстану. Победителем стала сборная США (154 очка), второе место у Ирана (150).