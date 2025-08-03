В Туркменистане пройдет Национальный день Азербайджана

БАКУ/ Trend/ - Национальный день Азербайджана пройдет в рамках III Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в Национальной туристической зоне Туркменистана «Аваза».

Об этом Trend сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

Цель мероприятия, которое пройдет с 4 по 8 августа, — представить богатое культурное наследие, художественные традиции и современный творческий потенциал Азербайджана.

Делегация во главе с министром культуры Азербайджана Адилем Керимли, в состав которой, в частности, входят известные деятели искусств нашей страны, уже находится в Авазе, и в настоящее время продолжается подготовка к организации мероприятия на высоком уровне.

В рамках программы в азербайджанском павильоне будут представлены образцы национальных ремесел, печатные издания, сувениры и произведения декоративно-прикладного искусства. В выставочной зоне под открытым небом будут демонстрироваться образцы ковроткачества, искусства шебеке и вышивки, национальные костюмы, келагаи, а также пройдут мастер-классы. В кулинарном уголке будут представлены традиционные блюда национальной кухни. В программу предусмотренных концертов включены национальная музыка, танцы и современные сценические постановки.

5 августа в рамках официального открытия конференции будет организован международный гала-концерт, 6-го числа великолепной музыкальной и танцевальной программой будет отмечен Национальный день Азербайджана с участием известных артистов и исполнителей нашей эстрады. Национальный день Азербайджана завершится 8 августа гала-концертом.

Участие Азербайджана в этом мероприятии станет не только демонстрацией культуры, но и важным вкладом в развитие мира, сотрудничества и культурной дипломатии.