Выросла стоимость продаж на Иранской энергетической бирже

БАКУ /Trend/ - На прошлой иранской неделе (14–18 февраля) стоимость продаж на Иранской энергетической бирже увеличилась на 121% по сравнению с предыдущей неделей (7–11 февраля).

Как сообщает Trend со ссылкой на Иранскую энергетическую биржу, общая стоимость продаж на бирже за неделю составила примерно 234 триллиона риалов (около 181 миллиона долларов).

За прошедшую неделю на Иранской энергетической бирже было продано примерно 287 тысяч тонн углеводородной продукции на сумму 204 триллиона риалов (около 158 миллионов долларов). По сравнению с предыдущей неделей продажи углеводородов выросли на 126% в стоимостном выражении и на 105% по объему. При этом доля углеводородов в общей стоимости продаж составила 87%.

Продажи электроэнергии на бирже за неделю составили 13,2 триллиона риалов (около 10,3 миллиона долларов) при объеме 2,99 миллиона мегаватт·часов, что на 60% больше по стоимости и на 100% больше по объему по сравнению с предыдущей неделей.

Прочие продажи на бирже составили 16,4 триллиона риалов (около 12,7 миллиона долларов).

Отметим, что размещение углеводородной продукции на Иранской энергетической бирже имеет большое значение. Через биржу Иран стремится как обеспечить местные компании необходимыми углеводородными продуктами, так и увеличить экспорт.