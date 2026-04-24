Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 24 апреля

24 апреля 2026 09:18 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 24 апреля

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 24 апреля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9855 маната, 1 турецкая лира - 0,0378 маната, а 100 российских рублей - 2,2439 маната.

Код Курс
USD 1.7
EUR 1.9855
AUD 1.2113
BYN 0.5824
AED 0.4628
KRW 0.1147
CZK 0.0815
CNY 0.2487
DKK 0.2657
GEL 0.6324
HKD 0.217
INR 0.018
GBP 2.2888
SEK 0.1835
CHF 2.1602
ILS 0.5658
CAD 1.24
KWD 5.5202
KZT 0.366
QAR 0.4663
KGS 0.0194
HUF 0.5414
MDL 0.0981
NOK 0.182
UZS 0.0141
PKR 0.6072
PLN 0.4681
RON 0.39
RUB 2.2439
RSD 0.0169
SGD 1.3295
SAR 0.4532
xdr 2.3271
TRY 0.0378
TMT 0.4857
UAH 0.0387
JPY 1.064
NZD 0.9951
