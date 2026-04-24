Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 24 апреля

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 24 апреля.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9855 маната, 1 турецкая лира - 0,0378 маната, а 100 российских рублей - 2,2439 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1.7
|EUR
|1.9855
|AUD
|1.2113
|BYN
|0.5824
|AED
|0.4628
|KRW
|0.1147
|CZK
|0.0815
|CNY
|0.2487
|DKK
|0.2657
|GEL
|0.6324
|HKD
|0.217
|INR
|0.018
|GBP
|2.2888
|SEK
|0.1835
|CHF
|2.1602
|ILS
|0.5658
|CAD
|1.24
|KWD
|5.5202
|KZT
|0.366
|QAR
|0.4663
|KGS
|0.0194
|HUF
|0.5414
|MDL
|0.0981
|NOK
|0.182
|UZS
|0.0141
|PKR
|0.6072
|PLN
|0.4681
|RON
|0.39
|RUB
|2.2439
|RSD
|0.0169
|SGD
|1.3295
|SAR
|0.4532
|xdr
|2.3271
|TRY
|0.0378
|TMT
|0.4857
|UAH
|0.0387
|JPY
|1.064
|NZD
|0.9951