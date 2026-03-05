Из Азербайджана в Армению отправлены нефтепродукты и российские удобрения (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Поставка нефтепродуктов и российских удобрений из Азербайджана в Армению продолжается.

Как сообщает в четверг Trend, со станции Биляджари ЗАО "Азербайджанские железные дороги" отправлен 31 вагон с 1984 тоннами дизельного топлива и два вагона с 135 тоннами российских удобрений в направлении станции Бёюк-Кесик. Груз будет доставлен в Армению транзитом через территорию Грузии.

Российские удобрения направляются в Армению транзитом через территорию Азербайджана.

Отметим, что 21 октября 2025 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом стала поставка казахстанского зерна в Армению.

18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) направила в Армению 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95.

Затем 9 января 2026 года в Армению было отправлено в общей сложности 2698 тонн груза (48 вагонов), включая 1742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива.

А 11 января в эту страну был отправлен поезд из 18 вагонов, груженных 979 тоннами автомобильного бензина марки АИ-92.

25 февраля из Азербайджана в Армению отправлено 4500 тонн дизельного топлива.