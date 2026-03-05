Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 5 марта

Экономика Материалы 5 марта 2026 09:07 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 5 марта.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9734 маната, 1 турецкая лира - 0,0386 маната, а 100 российских рублей - 2,1836 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9734
AUD 1,1989
BYN 0,5961
AED 0,4628
KRW 0,1159
CZK 0,0809
CNY 0,2467
DKK 0,2641
GEL 0,6234
HKD 0,2174
INR 0,0186
GBP 2,267
SEK 0,1848
CHF 2,1785
ILS 0,5527
CAD 1,2454
KWD 5,5259
KZT 0,3422
QAR 0,4662
KGS 0,0194
HUF 0,5123
MDL 0,0981
NOK 0,1763
UZS 0,014
PKR 0,6075
PLN 0,4615
RON 0,3875
RUB 2,1836
RSD 0,0168
SGD 1,3316
SAR 0,4529
xdr 2,3223
TRY 0,0386
TMT 0,4857
UAH 0,0387
JPY 1,0818
NZD 1,0078
