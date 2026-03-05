Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 5 марта

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 5 марта.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9734 маната, 1 турецкая лира - 0,0386 маната, а 100 российских рублей - 2,1836 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9734
|AUD
|1,1989
|BYN
|0,5961
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1159
|CZK
|0,0809
|CNY
|0,2467
|DKK
|0,2641
|GEL
|0,6234
|HKD
|0,2174
|INR
|0,0186
|GBP
|2,267
|SEK
|0,1848
|CHF
|2,1785
|ILS
|0,5527
|CAD
|1,2454
|KWD
|5,5259
|KZT
|0,3422
|QAR
|0,4662
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5123
|MDL
|0,0981
|NOK
|0,1763
|UZS
|0,014
|PKR
|0,6075
|PLN
|0,4615
|RON
|0,3875
|RUB
|2,1836
|RSD
|0,0168
|SGD
|1,3316
|SAR
|0,4529
|xdr
|2,3223
|TRY
|0,0386
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0387
|JPY
|1,0818
|NZD
|1,0078