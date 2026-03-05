В Азербайджане выросли выплаты по обязательному страхованию

БАКУ/Trend/ - В январе текущего года через обязательные виды страхования в Азербайджане было собрано страховых премий на сумму 20,148 миллиона манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 2,909 миллиона манатов, или на 12,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчётный период выплаты по обязательным видам страхования составили 11,750 миллиона манатов, что на 1,646 миллиона манатов, или на 16,3%, больше по сравнению с прошлым годом.

Таким образом, в январе 2026 года из каждых 100 манатов собранных премий по обязательному страхованию 58,3 манатов были возвращены клиентам.

Отметим, что в январе текущего года через 16 страховых компаний в Азербайджане было собрано общих страховых премий на сумму 156,604 миллиона манатов.

Этот показатель на 7,054 миллиона манатов, или на 4,3%, меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчётный месяц объём страховых выплат составил 62,012 миллиона манатов, что на 14,389 миллиона манатов, или на 30,2%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.