Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ/Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,87 доллара США, или 4,5% и составила 82,29 доллара США.
Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что цена барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на 4,58 доллара США, или 5,5%, и составила 78,35 доллара США.
Цена на нефть марки URALS снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,77 доллара США, или 7,4% и составила 46,90 доллара США за баррель.
Цена на нефть марки Dated Brent, добываемую в Северном море, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,71 доллара США или 4,4% и составила 81,16 доллара США за баррель.
Средняя цена барреля нефти в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год заложена на уровне 65 долларов.