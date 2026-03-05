Атака иранских дронов на Нахчыванский международный аэропорт должна быть решительно осуждена - депутат

БАКУ /Trend/ - Атака иранских беспилотников на Нахчыванский международный аэропорт должна быть решительно осуждена.

Об этом сказал Trend член комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Хикмет Бабаоглу.

По его словам, это означает нарушение международного права, подрыв принципов добрососедской политики и является неадекватным поведением Ирана по отношению к позиции Азербайджана.

"Несомненно, Азербайджан - правовое и сильное государство. Наша страна способна защитить свою территорию и безопасность своего народа. В подобных ситуациях Азербайджан, руководствуясь международным правом, продемонстрирует решительную позицию в отношении подобных действий. Азербайджан оставляет за собой право дать ответ на этот шаг Ирана", - добавил депутат.

Отметим, что 5 марта совершена атака дронов на Нахчыванский международный аэропорт.

Беспилотник, вылетевший с территории Ирана, упал и взорвался возле здания аэропорта, а также вблизи средней школы в селе Шекекабад Бабекского района.

На место происшествия были привлечены пожарные расчёты и бригады скорой медицинской помощи.