В Баку прошел вечер ансабля "Zəfər Yurdu" (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В Национальном музее искусств Азербайджана в рамках проекта "Muzeydə musiqi" состоялся концерт "Zəfər Yurdu ilə Zərif Nəğmələr", посвященный Международному женскому дню, сообщает Trend Life.

В названии программы отражено единство двух важных тем - любви к Родине и уважения к женщине, к матери как символу нежности и душевной красоты.

В исполнении ансамбля "Zəfər Yurdu", активно способствующего развитию и пропаганде национально-духовных ценностей среди молодежи, прозвучали избранные произведения азербайджанской классической и национальной музыки. В программе вечера органично соединились традиции мугамного искусства и классического вокального исполнения, что позволило ярко продемонстрировать глубину и выразительность национальной музыкальной культуры и ее гармоничное взаимодействие с классическими вокальными традициями.

Профессиональные выступления молодых, талантливых исполнителей, выразительность их музыкальных интерпретаций и искренность сценического исполнения создали особую атмосферу в зале, объединившую традиции национальной музыки и праздничное настроение. Зрители тепло поблагодарили артистов продолжительными аплодисментами.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

