Минтранспорта Азербайджана и BlackRock обсудили привлечение инвестиций в цифровую инфраструктуру

БАКУ/Trend/ - Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана и BlackRock обсудили привлечение инвестиций в цифровую и транспортную инфраструктуру.

Как передает Trend, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев написал в соцсети X.

"В Лондоне мы провели встречу с глобальным руководителем Группы по финансам и стратегическим инвесторам компании BlackRock Чарльзом Хатами.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития сотрудничества в рамках обмена Протоколом о намерениях, между Президентом Ильхамом Алиевым с главой компании BlackRock", - говорится в публикации.

Согласно информации, также состоялся обмен мнениями о предварительных результатах совместной работы по привлечению инвестиций в цифровую инфраструктуру, экосистему искусственного интеллекта, создание регионального центра обработки данных и развитие инфраструктуры воздушного транспорта.

Отметим, что 20 января 2026 года Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (SOFAZ) подписал протокол о стратегическом сотрудничестве с крупнейшей в мире компанией по управлению активами BlackRock и ее аффилированной структурой Global Infrastructure partners (GIP) с планируемыми инвестициями на сумму до 1,5 миллиарда долларов в инфраструктурные и цифровые проекты.