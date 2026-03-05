Посол Ирана вызван в МИД Азербайджана - будет вручена нота

БАКУ /Trend/ - Чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана, где иранской стороне будет выражен резкий протест и вручена соответствующая нота в связи с атакой беспилотников на территорию Нахчыванской Автономной Республики, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД.

«Мы решительно осуждаем эти атаки беспилотников, осуществлённые с территории Исламской Республики Иран, которые привели к повреждению здания аэропорта и ранению двух гражданских лиц. Данная атака на территорию Азербайджана противоречит нормам и принципам международного права и способствует росту напряжённости в регионе. Мы требуем, чтобы Исламская Республика Иран в кратчайшие сроки прояснила данный вопрос, дала объяснения и приняла необходимые неотложные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем. Азербайджанская сторона оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер», — говорится в заявлении.

Отметим, что 5 марта совершена атака дронов на Нахчыванский международный аэропорт.

Беспилотник, вылетевший с территории Ирана, упал и взорвался возле здания аэропорта, а также вблизи средней школы в селе Шекекабад Бабекского района.

На место происшествия были привлечены пожарные расчёты и бригады скорой медицинской помощи.