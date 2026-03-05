В результате атаки иранских дронов на Нахчыван пострадали 4 мирных жителя (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В связи с атакой иранских дронов на Нахчыван в министерство здравоохранения Нахчывана поступили обращения от четырех человек.

Об этом сообщил журналистам заведующий отделением скорой медицинской помощи больницы Сахиб Абузаров, сообщает Trend.

По его словам, пострадавшим оказана первая медицинская помощь, их состояние стабильно.

"У двух человек диагностирована черепно-мозговая травма, еще у двух - тупая травма спины. Они помещены в соответствующие отделения больницы, их лечение продолжается", - сказал он.

12:53

В результате атаки беспилотников, осуществлённой с территории Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику, пострадали два мирных жителя.

Как сообщает Trend, об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

«Мы решительно осуждаем эти атаки беспилотников, осуществлённые с территории Исламской Республики Иран, которые привели к повреждению здания аэропорта и ранению двух гражданских лиц», — говорится в заявлении МИД.

Отметим, что 5 марта совершена атака дронов на Нахчыванский международный аэропорт.

На место происшествия были привлечены пожарные расчёты и бригады скорой медицинской помощи.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.