От иранской стороны потребованы объяснения по поводу атаки дронов на Нахчыван - Джейхун Байрамов

Политика Материалы 5 марта 2026 14:30 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - 5 марта министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов позвонил министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову.

Об этом сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Сообщается, что в ходе телефонного разговора была отмечена обеспокоенность по поводу ударов беспилотников по территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана с территории Исламской Республики Иран.

Министр Джейхун Байрамов предоставил собеседнику подробную информацию об ударах беспилотников. Он отметил, что эта атака является нарушением норм и принципов международного права и способствует усилению напряженности в регионе.

Подчеркнуто, что от иранской стороны было потребовано в кратчайшие сроки предоставить азербайджанской стороне объяснения относительно данной атаки и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных случаев.

