Силы США потопили более 20 иранских военных кораблей

БАКУ /Trend/ - С начала боевых действий американские войска потопили или повредили более 20 кораблей иранского военно-морского флота.

Как передает Trend, об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM). Командование опубликовало фотографии ударов американских сил по иранским военным кораблям.

Это заявление прозвучало после того, как министр обороны США Пит Хегсет заявил в среду, что американские силы сбили иранский корабль в международных водах Индийского океана.

Днем ранее глава Центрального командования США адмирал Брэд Купер отметил, что Соединенные Штаты практически полностью уничтожили большую часть иранского флота.