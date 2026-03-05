Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Силы США потопили более 20 иранских военных кораблей

США Материалы 5 марта 2026 01:49 (UTC +04:00)
Силы США потопили более 20 иранских военных кораблей
Фото: CENTCOM / X

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - С начала боевых действий американские войска потопили или повредили более 20 кораблей иранского военно-морского флота.

Как передает Trend, об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM). Командование опубликовало фотографии ударов американских сил по иранским военным кораблям.

Это заявление прозвучало после того, как министр обороны США Пит Хегсет заявил в среду, что американские силы сбили иранский корабль в международных водах Индийского океана.

Днем ранее глава Центрального командования США адмирал Брэд Купер отметил, что Соединенные Штаты практически полностью уничтожили большую часть иранского флота.

