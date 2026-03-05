Ответные удары Ирана носят оборонительный характер - Аракчи

БАКУ /Trend/ - Ответные удары Ирана носят оборонительный характер и направлены только против целей США и Израиля, используемых для нападений на Исламскую Республику.

Как передает Trend, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сказал во время телефонного разговора со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Согласно информации, Аракчи заявил в телефонном разговоре, что ответные оборонительные меры Ирана против США и Израиля направлены против баз и целей, используемых для планирования и проведения агрессивных операций против Ирана, и это полностью соответствует международному праву.