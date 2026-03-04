Планируется эвакуация спецрейсом из Катара 200 граждан Азербайджана - МИД

БАКУ /Trend/ - Сегодня специальным рейсом авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» в Азербайджан были эвакуированы 193 гражданина страны, 9 азербайджанцев, являющихся гражданами Грузии, и 5 азербайджанцев-граждан России.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом сказал глава пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос местных СМИ относительно эвакуации граждан страны из стран ближневосточного региона.

"С первого дня военной эскалации наши посольства и генеральные консульства в регионе продолжают свою деятельность в усиленном режиме, и принимаются меры для оказания надлежащей помощи нашим гражданам. На данный момент, за исключением одного человека, никто из наших граждан не пострадал. Что касается эвакуации наших граждан, сегодня специальным рейсом авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» в страну были эвакуированы 193 гражданина Азербайджана, 9 азербайджанцев, являющихся гражданами Грузии, и 5 азербайджанцев, являющихся гражданами России", - сказал он.

А.Гаджизаде добавил, что, помимо этого, возвращение наших граждан, проживающих в ОАЭ, в нашу страну регулярными рейсами осуществляется соответствующими авиакомпаниями ОАЭ. Вчера в Азербайджан вернулись 257 граждан страны. Сегодня из Дубая предусмотрен 1, а 5 марта - два регулярных рейса.

"Также ведется работа по эвакуации 200 наших граждан, находящихся в настоящее время в Катаре, специальным рейсом. Следует отметить, что в связи с закрытием воздушного пространства Катара планируется эвакуация наших граждан через территорию Саудовской Аравии. Кроме того, в соответствии с распространённым министерством иностранных дел предупреждением о поездках, для выезда из Ирана граждан Азербайджана, в зависимости от региона их пребывания, используются сухопутные границы Азербайджана и Турции. На данный момент границу Азербайджана пересекли 260 наших граждан. Гражданам, находящимся в настоящее время в регионе, настоятельно рекомендуется внимательно следить за ситуацией в области безопасности, следовать указаниям и рекомендациям местных властей, избегать мест скопления людей и усилить меры личной безопасности", - сказал он.