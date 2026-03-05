Иранская сторона должна немедленно расследовать ситуацию с атакой дронов на Азербайджан и принять меры - Вугар Искендеров

БАКУ /Trend/ - Иранская сторона должна немедленно расследовать ситуацию с атакой дронов на Азербайджан и принять меры.

Об этом сообщил Trend депутат Милли Меджлиса Вугар Искендеров.

Он сказал, что отношения между Азербайджаном и Ираном во многом сохранились благодаря конструктивной и нормальной политике соседства азербайджанской стороны. Однако время от времени наблюдались недружественные действия Ирана против Азербайджана.

"Даже во время оккупации земель Азербайджана и последующих процессов, к сожалению, говоря о мусульманстве, соседстве, братстве и исторических корнях, Иран на практике продемонстрировал обратное. Иранская сторона неоднократно проявляла недружественное отношение к Азербайджану. Политический деятель говорил одно, армия - другое, генералы - одно, а муллы заняли совершенно другую позицию.

То есть в целом мы стали свидетелями неискреннего и недружественного отношения Ирана к Азербайджану. Несмотря на это, Азербайджан проводил политику, постоянно опирающуюся на национальные интересы, не приемлющую неуважение к себе. При этом страна продемонстрировала конструктивные добрососедские отношения и политику, основанную на взаимном доверии, и реализовала это на практике.

А подход Азербайджана к событиям на фоне перехода напряженности в отношениях Ирана с Соединенными Штатами и Израилем в последние дни в фазу войны был вполне достойным и сбалансированным", - отметил он.

Депутат подчеркнул, что это подтверждает и конкретная позиция Президента Азербайджана Ильхама Алиева по отношению к этой стране.

"Выражение соболезнований государству, посещение посольства этой страны в Азербайджане, запись в Книге соболезнований раскрывают официальную позицию Азербайджана. Эта позиция в первую очередь направлена на поддержание стабильности, приглашение сторон к столу диалога и недопущение роста напряженности в регионе. Азербайджан открыто заявил, что не желает возникновения какой-либо напряженности в своем соседстве и выступает за стабильность в регионе. Однако на фоне последних событий иранский режим мулл вновь демонстрирует злобу и враждебность, что раскрывает реальную картину отношения к Азербайджану. Серьезную озабоченность вызывает сброс Ираном ракет и беспилотных летательных аппаратов в направлении Нахчыванской территории Азербайджана.

Такие шаги наносят серьезный ущерб соседству и взаимному доверию. Государственная политика должна руководствоваться не эмоциями, а логикой и продуманной политической стратегией. К сожалению, иранский режим мулл прибегает к таким шагам и открыто выражает свое отношение к Азербайджану", - сказал он.

Вугар Искендеров добавил, что такие шаги решительно осуждаются. Иранская сторона должна немедленно расследовать инцидент и принять соответствующие меры в отношении ответственных лиц. Такие шаги в адрес Азербайджана недопустимы.

Отметим, что 5 марта на международный аэропорт Нахчывана совершена дроновая атака.

Один из дронов, запущенных с территории Ирана, упал и взорвался на территории аэропорта, другой – вблизи средней школы в селе Шекерабад Бабекского района.

На место происшествия привлечены пожарные расчеты и машины скорой помощи.

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с атакой беспилотников, совершённой с территории Ирана по Нахчыванской Автономной Республике.

Согласно заявлению, один беспилотник упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

«Мы решительно осуждаем эти атаки беспилотников, осуществлённые с территории Исламской Республики Иран, которые привели к повреждению здания аэропорта и ранению двух гражданских лиц. Данная атака на территорию Азербайджана противоречит нормам и принципам международного права и способствует росту напряжённости в регионе. Мы требуем, чтобы Исламская Республика Иран в кратчайшие сроки прояснила данный вопрос, дала объяснения и приняла необходимые неотложные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем. Азербайджанская сторона оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер», — говорится в заявлении.

Также чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу был вызван в Министерство иностранных дел, где иранской стороне был выражен резкий протест.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!