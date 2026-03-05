Число пострадавших в Иране превысило 6 тысяч

БАКУ /Trend/ - Число пострадавших в результате военных авиаударов США и Израиля по Ирану на данный момент превысило 6 тысяч человек.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил в ходе брифинга глава Организации скорой помощи Ирана Джафар Миадфар.

По его словам, в настоящее время в больницах проходят лечение около 2 500 человек.

Миадфар отметил, что среди сотрудников скорой помощи один человек погиб, еще 27 получили ранения.

Представитель организации также сообщил, что за последние дни ударам подверглись 11 больниц и 6 центров скорой помощи.

Отметим, что накануне сообщалось, что число погибших в результате военных авиаударов в Иране достигло 1 045 человек.

Напомним, что 17 февраля после завершения второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном без достижения прогресса США усилили своё присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолётов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Отметим, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая при администрации президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. Конкретных договорённостей достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

28 февраля в утренние часы Израиль и США начали военные авиаудары по Ирану.

В результате авиаударов, осуществлённых Израилем и США 28 февраля, погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и члены его семьи. Кроме того, в ходе ударов были убиты начальник Генерального штаба Вооружённых сил Ирана генерал-майор Абдолрахим Мусави, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур, советник Верховного лидера и секретарь Совета по обороне Али Шамхани, а также министр обороны Азиз Насирзаде.