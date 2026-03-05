Азербайджан требует от Ирана в кратчайшие сроки прояснить ситуацию с атакой дронов

БАКУ /Trend/ - Атака на территорию Азербайджан противоречит нормам и принципам международного права и способствует росту напряжённости в регионе.

Как сообщает Trend, об этом говорится в официальном заявлении Министерство иностранных дел Азербайджана.

«Мы требуем, чтобы Иран в кратчайшие сроки прояснил данный вопрос, дал соответствующие объяснения и принял необходимые неотложные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем», — говорится в заявлении МИД.

Отметим, что 5 марта совершена атака дронов на Нахчыванский международный аэропорт.

Беспилотник, вылетевший с территории Ирана, упал и взорвался возле здания аэропорта, а также вблизи средней школы в селе Шекекабад Бабекского района.

На место происшествия были привлечены пожарные расчёты и бригады скорой медицинской помощи.