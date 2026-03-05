Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)

Политика Материалы 5 марта 2026 16:01 (UTC +04:00)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Читайте Trend в

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 4 марта Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Педиатрический центр Leyla Medical Center, действующий в рамках Referans Medical Group.

Как сообщает Trend, во время посещения гости навестили детей, проходящих лечение в дневном стационаре центра, поинтересовались их здоровьем и процессом лечения.

Лейла Алиева и Арзу Алиева, проведя теплую беседу с детьми, порадовали их различными подарками.

Отметим, что Педиатрический центр предоставляет современные медицинские услуги, направленные на защиту детского здоровья и их лечение, здесь созданы все необходимые условия для того, чтобы маленькие пациенты получали лечение в комфортной и безопасной обстановке.

Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Лейла Алиева и Арзу Алиева побывали в Педиатрическом центре Leyla Medical Center (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости