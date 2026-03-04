Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Лейла Алиева посетила Наримановскую детскую клиническую больницу Республиканского педиатрического центра (ФОТО)

Общество Материалы 4 марта 2026 23:32 (UTC +04:00)
Лейла Алиева посетила Наримановскую детскую клиническую больницу Республиканского педиатрического центра (ФОТО)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Лейла Алиева посетила Наримановскую детскую клиническую больницу Республиканского педиатрического центра.

Как сообщает Trend, в ходе посещения Лейла Алиева поинтересовалась состоянием здоровья детей, проходящих стационарное лечение в больнице с различными диагнозами, обстоятельно ознакомилась с процессом их лечения и созданными условиями. Она также встретилась с малолетними пациентами и их родителями, оказала им моральную поддержку, вручила детям подарки.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев и заместитель исполнительного директора TƏBİB Анар Исрафилов подробно проинформировали Лейлу Алиеву о деятельности медицинского учреждения, оказываемых специализированных медицинских услугах и имеющейся материально-технической базе. Отмечалось, что Наримановская детская клиническая больница Республиканского педиатрического центра, функционирующего в подчинении TƏBİB, является единственным в стране специализированным учреждением, оказывающим детям стационарные медицинские услуги в области эндокринологии и аллергологии.

В учреждении с использованием современного медицинского оборудования проводятся диагностические и лечебные мероприятия, применяется комплексный подход в направлении охраны и восстановления здоровья пациентов.

Лейла Алиева посетила Наримановскую детскую клиническую больницу Республиканского педиатрического центра (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Наримановскую детскую клиническую больницу Республиканского педиатрического центра (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Наримановскую детскую клиническую больницу Республиканского педиатрического центра (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Наримановскую детскую клиническую больницу Республиканского педиатрического центра (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Наримановскую детскую клиническую больницу Республиканского педиатрического центра (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Наримановскую детскую клиническую больницу Республиканского педиатрического центра (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Наримановскую детскую клиническую больницу Республиканского педиатрического центра (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Наримановскую детскую клиническую больницу Республиканского педиатрического центра (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Наримановскую детскую клиническую больницу Республиканского педиатрического центра (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Наримановскую детскую клиническую больницу Республиканского педиатрического центра (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Наримановскую детскую клиническую больницу Республиканского педиатрического центра (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Наримановскую детскую клиническую больницу Республиканского педиатрического центра (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Наримановскую детскую клиническую больницу Республиканского педиатрического центра (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Наримановскую детскую клиническую больницу Республиканского педиатрического центра (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Наримановскую детскую клиническую больницу Республиканского педиатрического центра (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Наримановскую детскую клиническую больницу Республиканского педиатрического центра (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Наримановскую детскую клиническую больницу Республиканского педиатрического центра (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Наримановскую детскую клиническую больницу Республиканского педиатрического центра (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Наримановскую детскую клиническую больницу Республиканского педиатрического центра (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Наримановскую детскую клиническую больницу Республиканского педиатрического центра (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Наримановскую детскую клиническую больницу Республиканского педиатрического центра (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Наримановскую детскую клиническую больницу Республиканского педиатрического центра (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Наримановскую детскую клиническую больницу Республиканского педиатрического центра (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Наримановскую детскую клиническую больницу Республиканского педиатрического центра (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Наримановскую детскую клиническую больницу Республиканского педиатрического центра (ФОТО)
Лейла Алиева посетила Наримановскую детскую клиническую больницу Республиканского педиатрического центра (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости