Формирование первого в Азербайджане промышленного кластера и расширение этой модели входят в число приоритетов – Фариз Джафаров (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Привлечение новых предприятий к программе "Поддержка развития цифровой экономики", формирование первого промышленного кластера Азербайджана в рамках инициативы "Переход к промышленным кластерам" и расширение этой модели входят в число приоритетных задач.

Об этом сказал в интервью Trend исполнительный директор Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SİM) Фариз Джафаров.

Он рассказал о результатах, достигнутых за прошедший год, программе "Поддержка развития цифровой экономики", развитии человеческого капитала, обязательствах 4SİM в реализации "Стратегии развития цифровой экономики в Азербайджанской Республике на 2026-2029 годы", а также о поставленных целях.

Ф. Джафаров отметил, что последние годы характеризуются переходом Четвертой промышленной революции на новый этап в глобальном масштабе. По его словам, главной темой обсуждения в мире стало уже не само существование технологий, а масштабы их применения, методы управления ими и способы преобразования в экономическую ценность.

"Применение искусственного интеллекта, анализ больших данных и принятие решений на их основе, новый этап автоматизации и "зеленые" технологии стали основными инструментами глобальной экономической конкуренции. В этом глобальном контексте 2025 год также стал важным годом перехода для Азербайджана. Принятие в течение года "Стратегии развития искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы" и "Стратегии развития цифровой экономики Азербайджанской Республики на 2026-2029 годы" впервые объединило цифровую и технологическую трансформацию страны в единую, измеримую и ориентированную на результат структуру. Для 4SİM 2025 год стал годом ускоренного перехода от концепции к реализации. Наша главная роль заключается в построении "мостов" между глобальными тенденциями и национальными приоритетами. За прошедший год продолжился процесс систематизации применения технологий как в формировании механизмов практического применения в реальном секторе, так и на уровне человеческого капитала и управления", - сказал он.

Ф. Джафаров подчеркнул, что в 2025 году одним из ключевых стратегических результатов для 4SİM стало начало процесса присоединения к инициативе DİF "Переход к промышленным кластерам" (Transitioning Industrial Clusters).

"Данная инициатива поощряет переход в развитии промышленности от подхода, ориентированного на отдельные компании, к кластерному подходу. То есть государственные органы, предприятия, поставщики, технологические компании, стартапы, университеты действуют координированно в рамках единого промышленного кластера. Например, в одном промышленном парке внедряется единая цифровая платформа для всех предприятий, обеспечиваются общий обмен данными, совместные решения в области ИИ и автоматизации, а также координированная подготовка кадров. В результате ускоряется переход к Индустрии 4.0 в промышленных парках и экономических зонах, обеспечивается системное внедрение технологий, повышается цифровая производительность в реальном секторе.

В рамках этой инициативы Сумгайытский промышленный парк был определен в качестве пилотного кластера, сформулирована концепция промышленного кластера NextGen, и 4SİM получил статус 40-го кластера в мире с подписанием документа о намерениях между Агентством развития экономических зон (IZIA) при министерстве экономики, предприятиями SOCAR Carbamid и SOCAR Polymer. Эти шаги имеют важное значение с точки зрения декарбонизации промышленных кластеров, широкомасштабного внедрения промышленных технологий 4.0 за счет повышения цифровой готовности и интеграции в международные отраслевые стандарты. Таким образом, наша страна будет добиваться новых успехов, изучая кластерный опыт самых передовых стран мира", - отметил он.

Исполнительный директор напомнил, что деятельность 4SİM осуществляется по 5 основным направлениям: разработка и внедрение отраслевых стратегий, стимулирование внедрения технологий, развитие человеческого капитала, международный обмен опытом, просвещение и продвижение.

"В направлении разработки и внедрения отраслевых стратегий в качестве ключевого достижения следует особо отметить утверждение "Стратегии развития цифровой экономики в Азербайджанской Республике на 2026–2029 годы" распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 10 декабря 2025 года. Стратегия охватывает 3 цели, 9 приоритетных направлений и 50 инициатив и предусматривает системную трансформацию в сферах государственного управления, бизнеса. Данный документ укрепил институциональную основу государственного управления с точки зрения развития data-ориентированного управления и цифровой трансформации экономики.

Другим важным направлением стал запуск Программы "Поддержка развития цифровой экономики". Программа разработана на основе подхода "двойного перехода" (Twin Transition) - то есть технологического и "зеленого" перехода - и ориентирована на практическую оценку и внедрение уровня технологической готовности промышленных предприятий. В рамках данной Программы на пилотном этапе приняли участие 3 предприятия, на основном этапе - 15 предприятий. К 2030 году планируется обеспечить рост EBITDA (прибыль до вычета налогов, амортизации, процентов по кредитам и займам) на 5–8% и повышение эффективности на 10–30% более чем на 60 предприятиях. Одновременно начаты подготовительные работы по запуску Центра технологий нового поколения (Центра Индустрии 4.0). Он будет обеспечивать для реального сектора модель "обучайся и применяй".

В 2025 году был дан старт проекту "Азербайджанский акселератор навыков". Данная инициатива реализуется в рамках сотрудничества со Всемирным экономическим форумом и нацелена на системное определение текущих и будущих требований к навыкам на рынке труда страны, а также на подготовку специализированных кадров в соответствии с потребностями реального сектора. Сопредседателями платформы являются министр экономики Микаил Джаббаров, министр науки и образования Эмин Амруллаев, президент SOCAR Ровшан Наджаф и главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов. Координационная функция осуществляется 4SİM. К инициативе в качестве членов присоединились около 100 местных компаний.

По сути "Азербайджанский акселератор навыков" является национальной платформой, основанной на модели партнерства государство-бизнес-образование, которая системно оценивает дефицит навыков и запускает механизмы ускоренного обучения и переподготовки в приоритетных областях. Цель - ускорить развитие цифровых и технических навыков, обеспечить социальную инклюзивность и укрепить культуру обучения на протяжении всей жизни. В глобальном масштабе по инициативе Всемирного экономического форума в различных странах функционируют около 50 национальных акселераторов навыков или аналогичные платформы в рамках инициативы "Reskilling Revolution". Азербайджан входит в число стран, присоединившихся к этой инициативе и сформировавших институциональную модель.

Еще одна инициатива по развитию человеческого капитала - это "Национальная программа" Академии 4-й промышленной революции (4Sİ Academy), которая стартовала в апреле 2025 года и в настоящее время активно реализуется. В рамках программы планируется, что в целом 70 тысяч граждан примут участие в более чем 18 тысячах курсов на онлайн-платформе "Coursera", повышая свои знания в области искусственного интеллекта, аналитики данных, бизнеса и технологических навыков. Более 2,5 тысячи курсов были переведены на азербайджанский язык с помощью искусственного интеллекта, что расширяет возможности их использования более широкой аудиторией", - сказал он.

Ф. Джафаров также рассказал о программе "Поддержка развития цифровой экономики".

"В 2025 году в программу были вовлечены 15 крупных, средних и малых местных промышленных предприятий, охватывающих отрасли промышленности, строительства, металлургии и розничной торговли. На этих предприятиях уже завершены процессы диагностики на местах по технологической готовности, цифровому потенциалу и устойчивому развитию. Для каждого предприятия подготовлены индивидуальные дорожные карты по технологической трансформации в формате бизнес-плана. Компании, присоединившиеся к пилотному этапу программы - "METAK", "Azerfloat" и "STP Global Cable" - уже начали реализацию своих дорожных карт. Это означает, что программа - не бумажная оценка, а инструмент реальной трансформации. В 2026 году планируется привлечение новых предприятий к программе. Хочу отметить, что участие полностью бесплатное, и промышленные предприятия могут получить подробную информацию о программе через интернет-сайт industry4.az. Наша цель - обеспечить максимально системное вовлечение как можно большего числа местных компаний в процесс трансформации и использование ими преимуществ программы", - сказал он.

Ф. Джафаров также рассказал о проекте "Азербайджанский акселератор навыков", запущенном в рамках сотрудничества министерства экономики Азербайджанской Республики и Всемирного экономического форума. Он отметил, что в соответствии со стратегическими целями, предусмотренными в документе "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития", развитие цифровой экономики, повышение уровня цифровизации местных промышленных предприятий и внедрение инновационных технологий имеют важное значение для устойчивого и конкурентоспособного развития экономики страны.

"В этом контексте Всемирный экономический форум запустил в Азербайджане программу "Акселератор навыков", действующую в 35 странах, с целью выявления текущих и будущих потребностей рынка труда, устранения дефицита квалифицированных кадров и стимулирования участия частного сектора в сфере обучения и образования. Проект "Азербайджанский акселератор навыков", реализуемый в рамках этого сотрудничества, не только обеспечивает стратегическое развитие человеческого капитала в стране, но и играет важную роль в систематической подготовке к будущим потребностям рынка труда. Посредством системного анализа, проводимого в рамках проекта, будут выявлены существующие и формирующиеся дефициты навыков, а также разработаны целевые планы действий для их устранения. Такой подход обеспечивает, что мероприятия проекта формируются не случайно, а основываются на реальных потребностях реального сектора. Акселератор укрепляет сотрудничество между государственным и частным сектором и стимулирует развитие гибких и практических навыков в соответствии с требованиями работодателей. Особое внимание будет уделяться цифровым навыкам, аналитическому мышлению, технологической грамотности и специфическим умениям, которые являются приоритетными для подготовки к профессиям будущего. Проект обеспечит более быструю адаптацию людей к меняющемуся рынку труда за счет моделей краткосрочной специализации, что увеличит возможности трудоустройства для молодежи, а также создаст условия для повышения квалификации существующей рабочей силы. Вовлечение регионов в этот процесс будет способствовать более сбалансированному и инклюзивному развитию человеческого капитала. В конечном итоге "Азербайджанский акселератор навыков" послужит формированию современной, конкурентоспособной и устойчивой экосистемы профессиональных навыков в стране, создавая прочную основу для долгосрочного экономического развития", - сказал он.

Отвечая на вопрос о роли 4SİM в реализации "Стратегии развития цифровой экономики Азербайджанской Республики на 2026-2029 годы", исполнительный директор отметил, что этот документ является основным рамочным документом, направленным на систематическое и измеримое ускорение цифровой трансформации экономики страны.

"В Стратегии определено в общей сложности 50 инициатив. 8 ключевых инициатив, оказывающих наибольшее влияние, были определены как особые приоритеты. Роль 4SİM в подготовке и реализации данной Стратегии в основном заключается в обеспечении координации между государством, бизнесом и международными партнерами, создании пилотных механизмов для реального сектора и поддержке практической реализации инициатив. Стратегия как документ, ориентированный на результаты, определяет конкретные показатели. К 2029 году планируется довести количество предприятий, участвующих в программах цифровой трансформации, до 300, сформировать 250 новых стартапов, обеспечить выход 200 МСП на цифровые рынки, а также провести обучение цифровым навыкам для 40 тысяч человек и т.д. В рамках стратегии измеримые экономические результаты включают рост EBITDA на 5-8% и повышение операционной эффективности на 10-30% в компаниях, прошедших цифровую трансформацию", - сказал он.

В завершение Ф. Джафаров назвал основные приоритеты, технологические направления и ожидаемые цели 4SİM на 2026 год и последующий период.

"Начиная с 2026 года, приоритеты деятельности 4SİM будут напрямую связаны с реализацией "Стратегии развития цифровой экономики в Азербайджанской Республике на 2026–2029 годы" и сосредоточены на практическом выполнении ключевых инициатив, предусмотренных стратегией. В этом контексте основные приоритеты 4SİM включают расширение применения технологий Четвертой промышленной революции - искусственного интеллекта, data-аналитики, цифровых двойников и генеративного ИИ в различных секторах национальной экономики, внедрение программ технологической трансформации на уровне предприятий и формирование механизмов принятия решений на основе данных. Также в числе приоритетных задач развитие технологических навыков, укрепление экосистемы стартапов и инноваций, внедрение моделей трансформации на основе измеримых ключевых показателей эффективности (KPI) для промышленных кластеров и экономических зон. Такой подход укрепляет роль 4SİM как исполнительной платформы, перенимающей международный опыт и адаптирующей его к национальной экономике, обеспечивая институциональную и устойчивую интеграцию Азербайджана в цифровую экономику и Четвертую промышленную революцию. Основные приоритеты 4SİM строятся вокруг ускорения технологической и промышленной трансформации страны, укрепления человеческого капитала и превращения технологий в реальную экономическую ценность. В этот период ключевыми технологическими направлениями станут искусственный интеллект, промышленные технологии 4.0, управление на основе данных и развитие инновационной экосистемы.

Особое внимание уделяется привлечению новых предприятий к программе "Поддержка развития цифровой экономики", формированию первого промышленного кластера Азербайджана в рамках инициативы "Переход к промышленным кластерам" и расширению этого подхода. Одновременно важным остается развитие человеческого капитала через "Академию 4SİM - Национальную программу". С момента старта "Национальной программы" в апреле 2025 года уже 60 тысяч человек присоединились к 250 тысячам бесплатных курсов на платформе "Coursera". Они успешно завершили более 90 тысяч курсов и получили международные сертификаты. В настоящее время ведутся переговоры с партнерами о продлении "Национальной программы" еще на один год, что создаст дополнительные возможности для подготовки десятков тысяч граждан к профессиям будущего", - сказал он.

