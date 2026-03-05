Возбуждено уголовное дело по факту атаки дронов на гражданскую инфраструктуру в Нахчыване

БАКУ /Trend/ - 5 марта объекты гражданской инфраструктуры в Нахчыванской Автономной Республике подверглись атаке с применением двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), снабженных дистанционно управляемой взрывчатой боеголовкой. Дроны были запущены с территории Исламской Республики Иран.

В ходе предварительного следствия установлено, что один из дронов попал непосредственно в здание терминала Международного аэропорта Нахчыванской АР, второй – упал в непосредственной близости от школы, расположенной в селе Шекерабад Бабекского района.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Отмечается, что в результате инцидента нанесен значительный ущерб объекту гражданской инфраструктуры, а именно административному зданию, и работе Нахчыванского международного аэропорта, а также имело место преднамеренное и незаконное нарушение работы аэропортовых служб; гражданский самолет, выполнявший рейс номер 264 по маршруту Нахчыван – Баку, был вынужден развернуться в воздухе в направлении Баку из соображений безопасности.

Кроме того, в результате инцидента телесные повреждения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица:

- Велиева Рейхане Сабир гызы, 1986 года рождения,

- Зульфугарлы Зульфугар Мамед оглу, 1996 года рождения,

- Аскеров Мехди Метлеб оглу, 1996 года рождения (все трое – сотрудники Нахчыванского аэропорта),

- Джафаров Асад Видади оглу, 1998 года рождения (пассажир, ожидавший посадки на самолет).

Пострадавшим была оказана надлежащая медицинская помощь, и в настоящее время они проходят лечение в больнице под наблюдением врачей.

По факту Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики возбудила уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, предварительное расследование поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В настоящее время сотрудники прокуратуры совместно с надлежащими государственными органами осмотрели место преступления, собрали вещественные доказательства, взяли предварительные показания у потерпевших и свидетелей, а также проводят многочисленные следственные действия с привлечением соответствующих экспертов.

Кроме того, проводятся технические исследования на предмет происхождения и маршрута управления БПЛА.

В рамках предварительного расследования все обстоятельства данной атаки на территорию Азербайджанской Республики, совершенного с нарушением норм и принципов международного права, будут объективно, полно и всесторонне расследованы, и будут обеспечены необходимые меры для привлечения виновных к ответственности в соответствии с предусмотренной законодательством процедурой.

Генеральная прокуратура заявляет, что обстрел гражданского населения и объектов стратегической инфраструктуры является грубым нарушением основных принципов международного гуманитарного права.

Необходимые следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются, общественности будет предоставлена дополнительная информация.

