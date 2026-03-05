Иранская сторона должна принести извинения за атаку дрона на Нахчыван - депутат

БАКУ /Trend/ - Иранская сторона должна принести извинения за атаку дрона на Нахчыван.

Об этом сообщил Trend член комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Айдын Мирзазаде.

Он отметил, что атака беспилотника на Нахчыванский аэропорт со стороны Ирана в период, когда Азербайджан проявляет особую чувствительность в отношениях с Ираном, недопустима.

"В связи с этим мы ждем, что иранская сторона принесет извинения и возьмет на себя обязательство о том, что подобные случаи больше не повторятся. В то же время хотел бы отметить, что следует учитывать заявление официальных структур о том, что Азербайджан оставляет за собой право защищать свои суверенные права. Азербайджан способен защитить свой суверенитет и территориальную целостность, и это должны учитывать все", - отметил депутат.

Отметим, что 5 марта совершена атака дронов на Нахчыванский международный аэропорт.

Беспилотник, вылетевший с территории Ирана, упал и взорвался возле здания аэропорта, а также вблизи средней школы в селе Шекекабад Бабекского района.

На место происшествия были привлечены пожарные расчёты и бригады скорой медицинской помощи.

В результате происшествия пострадали 2 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.

