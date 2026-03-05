КСИР заявил о нанесении удара по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

БАКУ /Trend/ - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о ракетном ударе по израильскому международному аэропорту Бен-Гурион.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении пресс-службы КСИР.

Сообщается, что нанесены удары по стратегическим целям, таким как здание министерства обороны Израиля и международный аэропорт Бен-Гурион посредством гиперзвуковых ракет и беспилотников.

Также говорится, что КСИР уничтожил семь современных американских и израильских радаров, развернутых в регионе.