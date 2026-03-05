Бельгия всеми силами поддерживает Турцию в борьбе против иранских ракет

БАКУ /Trend/ - Бельгия подтверждает солидарность с Анкарой после ракетных ударов Ирана по воздушному пространству Турции. Подразделения ПВО и противоракетной обороны НАТО успешно перехватили иранскую ракету, предотвратив тем самым причинение какого-либо ущерба.

Как передает Trend, об этом в соцсети X написал министр иностранных дел Бельгии Максим Превою.

"Бельгия поддерживает Турцию. Я приветствую быструю и эффективную реакцию средств противовоздушной обороны и перехвата ракет НАТО. Опасность была предотвращена до того, как она смогла причинить какой-либо вред", - сообщил министр.

"Иран должен прекратить свои неспровоцированные нападения в регионе. Каждая новая цель и каждая эскалация затрудняют возвращение к стабильности. Этому должен быть положен конец", - добавил он.