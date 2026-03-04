Оценены возможности сотрудничества между Азербайджаном и ведущей британской компанией в области ИИ

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и британской компанией Nscale обсуждены возможности сотрудничества в области искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры.

Как передает Trend, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев написал в соцсети X.

"В рамках визита в Великобританию прошла встреча с президентом подразделения глобальной компании в области инфраструктуры и услуг искусственного интеллекта Nscale в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Филипом Саксом и генеральным директором Nscale Фабио Фреджи. В ходе встречи было подчеркнуто, что Азербайджан реализует национальную стратегию по превращению в региональный центр в области искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры и сотрудничает с ведущими мировыми технологическими партнерами для поддержки этой стратегии. В рамках опыта компании Nscale в сфере центров обработки данных и услуг искусственного интеллекта мы обсудили возможности сотрудничества с Азербайджаном в области совместных инвестиций, проектов, технологического и кадрового обучения", - отмечается в публикации.