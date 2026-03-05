Коварная попытка провокации способствует усилению напряженности в регионе - ПЕА

БАКУ /Trend/ - 5 марта вооруженные силы Исламской Республики Иран нанесли удары беспилотниками по Нахчыванскому международному аэропорту Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана и другой гражданской инфраструктуре, что вызвало серьезную обеспокоенность и сильное возмущение среди членов партии «Ени Азербайджан», а также всей общественности Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Центрального аппарата партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), опубликованном по поводу ударов беспилотников по Нахчывану с территории Ирана.

Отмечается, что эта коварная попытка провокации, противоречащая духу азербайджано-иранских межгосударственных отношений и нормам международного права, способствует усилению военно-политической напряженности в регионе. Независимое Азербайджанское государство, создавшее новые реалии путем восстановления своей территориальной целостности и абсолютного суверенитета, всегда придерживалось принципа добрососедства.

Конструктивная политика и мирная дипломатия, которые наша страна проводит сегодня, учитывая национальные интересы и глобальные вызовы, направлены на укрепление доверия в контексте надежной безопасности и многостороннего сотрудничества в регионе. В то же время Азербайджан, еще больше укрепивший свой военно-стратегический потенциал как ведущее государство Южного Кавказа, способен предотвратить любую угрозу национальной и региональной безопасности.

"Мы решительно осуждаем этот акт агрессии со стороны соседнего иранского государства, требуем принести извинения азербайджанскому народу и безоговорочного прекращения предвзятой пропаганды и всех провокационных попыток против нашей страны!", – говорится в заявлении.

Отметим, что 5 марта совершена атака дронов на Нахчыванский международный аэропорт.

Беспилотник, вылетевший с территории Ирана, упал и взорвался возле здания аэропорта, а также вблизи средней школы в селе Шекекабад Бабекского района.

На место происшествия были привлечены пожарные расчёты и бригады скорой медицинской помощи.

В результате происшествия пострадали 4 гражданских лица.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу инцидента, потребовав от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки прояснить ситуацию, предоставить объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Муджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, иранской стороне был выражен резкий протест.

