Основные экономические и финансовые опоры Азербайджана крайне прочные - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Основные экономические и финансовые опоры Азербайджана крайне прочные.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр экономики страны Микаил Джаббаров на форуме на тему "Взгляд в будущее налоговой системы: новая модель управления и решения на основе данных" в Баку.

По его словам, 2025 год стал знаковым для укрепления международных позиций Азербайджана.

"Стратегическое сотрудничество с глобальными экономическими партнерами еще больше усиливает растущую геоэкономическую роль нашей страны. Эти партнерства создают новые возможности для более тесной интеграции в глобальные цепочки создания стоимости в сферах инвестиций, торговли, энергетики, цифровой трансформации, искусственного интеллекта, высоких технологий и других отраслей. Диверсификация экономики является основой наших стратегических целей, и уже сегодня несырьевой сектор экономики стал главным драйвером экономического роста. Чтобы увидеть полную картину, достаточно взглянуть на последние пять лет: с 2021 по 2025 годы среднегодовой реальный рост ВВП в несырьевом секторе составил 5,9% и стал основным источником экономического расширения", - сказал М. Джаббаров.

Министр отметил, что в диверсификации экономики большую роль играет частный сектор, при этом активная государственная поддержка продолжается.

"В последние годы основную часть поддержки частного сектора составляют налоговые и таможенные льготы. Этот стратегический подход приносит позитивные результаты в виде значительных качественных и структурных изменений в экономике страны, увеличения доли частного сектора в налоговых поступлениях. В прошлом году поступления от частного несырьевого сектора достигли 76% всех поступлений по несырьевому сектору", - подчеркнул министр.

По его словам, в 2025 году инвестиции в основной капитал частного несырьевого сектора выросли на 11,1%, а инвестиции из внешних источников в основной капитал увеличились на 24%.

"В несырьевой промышленности рост инвестиций составил 26%. В 2021–2025 годах добавленная стоимость в этом секторе росла в среднем на 8% в год. В результате перечисленных факторов доля несырьевого сектора в ВВП выросла с 58,3% в 2018 году до 71,5% в 2025 году. В 2025 году доля налоговых поступлений в ВВП составила 12,7%, в том числе доля налоговых поступлений от несырьевого сектора — 13%, что по сравнению с 2018 годом увеличилось на 3,4 и 2,4 процентных пункта соответственно. Доля налоговых поступлений частного сектора несырьевой экономики выросла на 2,2 процентных пункта, достигнув 9,9%", - добавил М. Джаббаров.

Министр подчеркнул, что существующая макроэкономическая стабильность, защита инвестиций и созданная благоприятная деловая среда формируют долгосрочную среду доверия для инвесторов.

"Стратегическое географическое положение Азербайджана, транспортно-логистические возможности, благоприятная инфраструктура в экономических зонах, налоговые и таможенные льготы, механизмы государственно-частного партнерства, совместные инвестиционные фонды с разными странами предоставляют инвесторам возможности участвовать в устойчивых проектах и привносить технологии, инвестиции и опыт. В условиях положительных тенденций в экономике Азербайджана кредитный рейтинг страны повысился. Рейтинговые агентства Fitch и Moody’s повысили суверенный кредитный рейтинг страны до инвестиционного уровня, при этом прогноз на следующий период оценивается как «стабильный» и «позитивный» соответственно", - сказал он.

М. Джаббаров также отметил, что в Азербайджане создаются условия для перехода к экономической модели, основанной на высоких технологиях: "В нашей стране уже действует суперкомпьютерный центр, реализуются важные проекты в области цифровизации, в том числе направленные на развитие знаний и навыков человеческих ресурсов".