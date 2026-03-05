Саудовская Аравия перехватила крылатые ракеты над центральной частью страны

БАКУ /Trend/ - Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили три крылатые ракеты в небе над центральной частью страны.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении министерства обороны Саудовской Аравии.

"Три крылатые ракеты были перехвачены и уничтожены в небе над городом Аль-Хардж", - отметили в министерстве.

Отметим, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая при администрации президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. Конкретных договорённостей достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

28 февраля в утренние часы Израиль и США начали военные авиаудары по Ирану.

В результате авиаударов, осуществлённых Израилем и США 28 февраля, погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и члены его семьи. Кроме того, в ходе ударов были убиты начальник Генерального штаба Вооружённых сил Ирана генерал-майор Абдолрахим Мусави, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур, советник Верховного лидера и секретарь Совета по обороне Али Шамхани, а также министр обороны Азиз Насирзаде.

