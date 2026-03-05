Информационные системы министерств сельского хозяйства и экономики Азербайджана будут интегрированы друг с другом

БАКУ /Trend/ - Информационные системы министерства сельского хозяйства и министерства экономики Азербайджана будут интегрированы друг с другом.

Как сообщает Trend, это отражено в указе Президента Ильхама Алиева о регулировании ряда вопросов льготного финансирования в сельском хозяйстве и внесении изменений в некоторые соответствующие указы.

Согласно указу, министерство сельского хозяйства должно обеспечить организацию расходования кредитов по назначению, указанному в части 6-1 "Правил использования средств Агентства аграрного кредитования и развития при министерстве сельского хозяйства", утвержденных указом Президента Азербайджана от 19 декабря 2018 года, через подсистему "аграрная торговля" (tapaqro) информационной системы "Электронное сельское хозяйство", а также интеграцию этой информационной системы с соответствующими информационными системами министерства экономики для передачи информации об этом.

Министерство финансов совместно с министерством сельского хозяйства должно принять меры по использованию 10 миллионов манатов из средств, выделенных из государственного бюджета на 2026 год на выплату субсидий сельскохозяйственным производителям для финансирования процентов по кредитам, и включить необходимые для этой цели средства в проект государственного бюджета на последующие годы.

