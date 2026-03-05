Катар осудил иранские атаки на Турцию и Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Государство Катар решительно осуждает попытки нанесения удара по братской Турецкой Республике с использованием баллистической ракеты, а также атаки иранских беспилотников на аэропорт в Азербайджанской Республике.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Катара.

«Эти враждебные действия в рамках серии безрассудных иранских атак представляют собой опасную эскалацию и грубое нарушение суверенитета государств, а также прямую угрозу безопасности и стабильности региона», — сказали в министерстве.

В ведомстве призвали Иран немедленно прекратить такую безответственную политику, подрывающую безопасность и стабильность региона, и придерживаться принципов добрососедства и международного права.

Министерство подчеркнуло полную солидарность Катара с Турцией и Азербайджаном, а также поддержку их суверенитета, безопасности и территориальной целостности.

Отметим, что 5 марта на международный аэропорт Нахчывана была совершена дроновая атака.

Один из дронов, запущенных с территории Ирана, упал и взорвался на территории аэропорта, другой – вблизи средней школы в селе Шекерабад Бабекского района.

На место происшествия были привлечены пожарные расчеты и машины скорой помощи.

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с атакой беспилотников, совершённой с территории Ирана.

«Мы решительно осуждаем эти атаки беспилотников, осуществлённые с территории Исламской Республики Иран, которые привели к повреждению здания аэропорта и ранению двух гражданских лиц. Данная атака на территорию Азербайджана противоречит нормам и принципам международного права и способствует росту напряжённости в регионе. Мы требуем, чтобы Исламская Республика Иран в кратчайшие сроки прояснила данный вопрос, дала объяснения и приняла необходимые неотложные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем. Азербайджанская сторона оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер», — говорится в заявлении.

Также чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу был вызван в министерство иностранных дел, где иранской стороне был выражен резкий протест.