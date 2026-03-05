Из Ирана в Азербайджан эвакуированы в общей сложности 1 317 человек (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Продолжается эвакуация граждан Азербайджана и других стран из Ирана.

Как сообщаетв четверг Trend, с 8:00 28 февраля до 10:00 5 марта из Ирана были эвакуированы в общей сложности 1 317 человек, представляющих различные страны.

Среди них: 401 гражданин Китая, 259 - Азербайджана, 259 - России, 109 - Таджикистана, 88 - Пакистана, 46 - Омана, 20 - Испании, 18 - Саудовской Аравии, 11 - Ирана, 9 - Грузии, 8 - Бразилии, 7 - Беларуси, 6 - ОАЭ, 6 - Словакии, 5 - Сербии, 5 - Нигерии, 4 - Иордании, 4 - Швейцарии, 4 - Японии.

Также в списке по 3 человека из Катара, Бангладеш, Франции, Узбекистана, Мексики, Филиппин и Казахстана; по 2 человека из Непала, Турции, Йемена, Кыргызстана, Италии, Чехии, Великобритании и Хорватии; по 1 человеку из Польши, Туниса, Ливана, Индии, Мьянмы, Мальдивских островов, Южной Африки, Кубы, Украины, Швеции и Германии.