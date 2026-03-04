Азербайджан и Великобритания обсудили сотрудничество в области цифровой инфраструктуры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Великобритания обсудили сотрудничество в области цифровой инфраструктуры.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева в соцсети X.

"Прошла встреча с генеральным директором Агентства экспортного финансирования Великобритании Тимом Рейдом. В ходе встречи была представлена информация о преобразованиях, происходящих в Азербайджане в сферах транспорта, логистики и цифровой инфраструктуры. Мы обсудили возможности стратегического партнерства с Соединенным Королевством в этой области", - отмечается в публикации.