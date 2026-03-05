ИИ может принести азербайджанской экономике 70 млрд манатов добавленной стоимости к 2040 году - Фариз Джафаров

БАКУ /Trend/ - По прогнозам, к 2040 году искусственный интеллект принесет в экономику Азербайджана около 70 миллиардов манатов новой добавленной стоимости.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и координации четвертой промышленной революции (4SİM) при министерстве экономики Фариз Джафаров в ходе форума в Баку, посвященного теме "Взгляд в будущее налоговой системы: новая модель управления и решения на основе данных".

"Главным двигателем и технологией Четвертой промышленной революции является искусственный интеллект. По прогнозам, к 2040 году влияние искусственного интеллекта на мировую экономику составит 22 триллиона долларов США. Если провести аналогичные расчеты для Азербайджана, то, по прогнозам, к 2040 году искусственный интеллект создаст в экономике страны около 70 миллиардов манатов новой добавленной стоимости", - сказал он.

