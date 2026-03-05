Акты нападения со стороны Ирана не останутся без ответа - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Акты нападения со стороны Ирана не останутся без ответа. Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана.

"5 марта вооружённые силы Иран осуществили атаки беспилотными летательными аппаратами с территории Ирана по Нахчыванская Автономная Республика, включая Нахчыванский международный аэропорт и другую гражданскую инфраструктуру. Технические параметры дронов и детали инцидентов находятся на стадии расследования", - сказали в ведомстве.

Как сообщает министерство обороны Азербайджана, ведомство категорически осуждает атаки на гражданскую инфраструктуру, совершённые вооружёнными силами Ирана без какой-либо военной необходимости.

"Полная ответственность за произошедшее лежит на Исламской Республике Иран", — отмечается в заявлении.

Минобороны Азербайджана заявило, что готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также для обеспечения безопасности гражданских лиц и объектов инфраструктуры: "Эти акты нападения не останутся без ответа".

Отметим, что 5 марта на международный аэропорт Нахчывана совершена дроновая атака.

Один из дронов, запущенных с территории Ирана, упал и взорвался на территории аэропорта, другой – вблизи средней школы в селе Шекерабад Бабекского района.

На место происшествия привлечены пожарные расчеты и машины скорой помощи.

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с атакой беспилотников, совершённой с территории Ирана по Нахчыванской Автономной Республике.

Согласно заявлению, один беспилотник упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, другой — вблизи здания школы в селе Шекерабад.

«Мы решительно осуждаем эти атаки беспилотников, осуществлённые с территории Исламской Республики Иран, которые привели к повреждению здания аэропорта и ранению двух гражданских лиц. Данная атака на территорию Азербайджана противоречит нормам и принципам международного права и способствует росту напряжённости в регионе. Мы требуем, чтобы Исламская Республика Иран в кратчайшие сроки прояснила данный вопрос, дала объяснения и приняла необходимые неотложные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем. Азербайджанская сторона оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер», — говорится в заявлении.

Также чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу был вызван в Министерство иностранных дел, где иранской стороне был выражен резкий протест.