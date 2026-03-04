Азербайджан стал важным актором в обеспечении региональной и глобальной энергобезопасности - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - В последние годы Азербайджан стал важным актором в обеспечении региональной и глобальной энергетической безопасности. Богатые ресурсы Каспийского бассейна, последовательная и прагматичная энергетическая политика, диверсифицированные экспортные маршруты и стратегическое партнерство с Европой еще больше укрепили роль нашей страны в этой области. Заседания Консультативных советов по Южному газовому коридору и "зеленой" энергии, прошедшие в Бакинском конгресс-центре, также показали, что Азербайджан уже не только производитель энергии, но и надежный поставщик и региональный энергетический центр.

Об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

"Южный газовый коридор занимает особое место на энергетической карте Европы. По этому коридору азербайджанский газ транспортируется в Европу через Грузию и Турцию. Основные части проекта, TANAP и Трансадриатический трубопровод, обеспечивают прямой доступ к энергосистеме Европы. В последние годы география экспорта газа расширилась, и, как отметил Президент Ильхам Алиев, на данный момент число стран, в которых азербайджанский газ достиг потребителей, выросло до 16. Этот показатель является реальным результатом энергетической дипломатии и технических возможностей Азербайджана. В настоящее время азербайджанский газ поставляется в 10 государств-членов Европейского союза. Присоединение Германии и Австрии к списку поставок еще больше повысило роль нашей страны в энергетическом балансе Европы. Как подчеркнул глава государства, Азербайджан занимает первое место в мире по количеству стран, которым он поставляет трубопроводный газ. Это не только статистическое преимущество, но и показатель надежности", - сказал он.

По его словам, газовый потенциал Азербайджана формируется в основном за счет месторождений Шахдениз, Азери-Чираг-Гюнешли, Абшерон и Умид. "Ожидается, что в ближайшие годы с этих месторождений будет добыто дополнительно 10-15 миллиардов кубометров газа. Но увеличение добычи также требует расширения существующей инфраструктуры. Поскольку, как заявил Президент Ильхам Алиев в своем выступлении, сегодня Южный газовый коридор уже полностью загружен. Эта реальность делает создание новых интерконнекторов и линий передачи стратегическим приоритетом", - сказал он.

A.Гараев отметил, что наряду с газом, Азербайджан занимает важную позицию в экспорте нефти. "Через Баку-Тбилиси-Джейхан (БTД) каспийская нефть поступает в страны Средиземноморского бассейна и оттуда на мировые рынки. Азербайджанская нефть экспортируется в основном в такие страны, как Италия, Турция, Израиль, Германия, Великобритания, Франция и Испания, а также на азиатские рынки. Италия на протяжении многих лет остается крупнейшим покупателем азербайджанской нефти. В целом азербайджанская нефть поставляется в десятки стран, и европейские рынки имеют здесь ключевую долю. Страна также расширила свою транзитную функцию. Транспортировка казахстанской и туркменской нефти, имеющаяся инфраструктура для приема дополнительных объемов с восточного побережья Каспия свидетельствуют о том, что Азербайджан стал региональным энергетическим узлом. Это играет важную роль в безопасном и бесперебойном обеспечении энергетических потоков на евразийском пространстве.

Энергетическое партнерство с Европейским союзом уже вышло на стратегический уровень. Представитель Европейской комиссии по энергетике Дан Йёргенсен на заседании в Баку подчеркнул, что азербайджанский газ останется важной опорой европейской энергетической безопасности. В последние годы на фоне диверсификации энергоресурсов Европы Азербайджан выступил стабильным и прогнозируемым партнером. Соблюдение договорных обязательств, политическая стабильность и долгосрочная энергетическая стратегия являются ключевыми факторами, укрепляющими это доверие", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что параллельно с этим Азербайджан активно осуществляет процесс энергетического перехода. "Ветровые и солнечные электростанции, создаваемые с помощью ACWA Power и Masdar, увеличивают долю альтернативных источников в энергетическом балансе страны. К 2032 году планируется произвести 6-8 гигаватт возобновляемых источников энергии, что позволит снизить потребление газа на внутреннем рынке и расширить экспортный потенциал. Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, "нужно действовать так: сочетание ископаемого топлива и ВИЭ, в частности признание усилий таких стран, как Азербайджан, который обладает запасами ископаемого топлива, достаточными для самой страны и ее соседей на сотню лет, но, тем не менее, инвестирует миллиарды в ВИЭ". Такой подход показывает, что энергетическая политика Азербайджана основана на сбалансированной и прагматичной основе", - сказал он.

A.Гараев отметил, что Азербайджан сегодня является важной энергетической страной, которая экспортирует газ в 16 стран, является поставщиком газа в 10 государств-членов Европейского союза, а также экспортирует нефть в десятки стран. "Страна также стала региональным транзитным узлом и параллельно осуществляет переход на "зеленую" энергию. Все эти факторы показывают стратегическое и долгосрочное значение Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности на европейском и евразийском пространстве в целом", - сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!