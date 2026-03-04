Осуществляется эвакуационный рейс для остававшихся на Ближнем Востоке граждан Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В связи с ситуацией на Ближнем Востоке осуществляется безопасная эвакуация граждан Азербайджана, чьи авиарейсы были отменены, из города Джидда (Саудовская Аравия) в Баку.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), самолет "Boeing 787 Dreamliner" AZAL приземлится в Международном аэропорту Гейдар Алиев в ближайшие часы.

Эвакуационным рейсом обеспечивается возвращение в страну в целом 209 граждан.

Отмечается, что в ближайшие дни планируются эвакуационные рейсы и с других направлений на Ближнем Востоке.

В случае возникновения дополнительных вопросов можно обратиться в авиакомпанию по электронному адресу [email protected].

